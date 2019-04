Prefeitura do Rio de Janeiro inicia demolição de prédios irregulares na Muzema

A Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva) da prefeitura do Rio de Janeiro iniciou nesta semana a demolição de dois prédios no condomínio Figueiras do Itanhangá, na Muzema, no Rio de Janeiro. As construções que estão sendo derrubadas são vizinhas dos edifícios que desabaram no dia 12 de abril , matando 24 pessoas. Segundo o Executivo municipal, a secretaria está realizando as demolições de forma manual, tendo máquinas como auxílio para não abalar a estrutura de outros prédios das imediações. Além da demolição dos prédios, o prefeito Marcelo Crivela anunciou a construção de um parque em memória das vítimas do desabamento. Na madrugada do último domingo (21), o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo da última vítima e encerrou as buscas