Dia de São Jorge mobiliza devotos na Capital com celebrações e procissão luminosa

Milhares de pessoas passaram pela Igreja São Jorge, localizada na avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre, na festa do Santo Guerreiro. Embora Jorge seja um santo católico, soldado romano que morreu defendendo a fé em Jesus Cristo, sua fama está presente em muitas denominações religiosas, especialmente nas religiões de matriz africana. Por isso, na Capital, São Jorge é reverenciado com tanto entusiasmo, admiração e confiança. Missas, momentos de oração e evangelização marcaram a data, comemorada nessa terça-feira (23). As celebrações prosseguiram até às 20h, quando ocorreu a tradicional procissão luminosa pelas ruas e avenidas do bairro Partenon. Fiéis levaram palmas de São Jorge e velas que iluminaram a noite com o símbolo da fé. A festa deste ano teve um apelo forte: Com São Jorge, cuidar da vida de toda a gente.