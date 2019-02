Pedalada da Romaria de Nossa Senhora das Lágrimas tem público recorde

Cerca de 120 ciclistas participaram da pedalada organizada pelo Grupo SAPedal, de Santo Antônio da Patrulha, que abriu a programação oficial da 126ª Romaria de Nossa Senhora das Lágrimas, realizada em Caraá, na última terça-feira (19). Aproximadamente 100 deles saíram da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem dispostos a enfrentar os 24 quilômetros de ida e outros tantos de volta. No santuário, encontraram outros ciclistas, que completaram o número divulgado pela diretoria do SAPedal. Juntaram-se aos ciclistas patrulhenses, dezenas de outros, vindo de cidades como Osório, Rolante e Glorinha. O momento de esporte e fé contou ainda com a presença do Padre Nilson Zanella, que acompanhou o trajeto até Caraá pedalando, e, já no Santuário de Nossa Senhora das Lágrimas, convidou os convidou os romeiros ciclistas para entrarem na Igreja, com bicicletas e tudo, para um momento de oração.