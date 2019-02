Pucrs estreia prédio unindo bem-estar de alunos e novidades para formação

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) estreou esta semana um espaço diferenciado no campus em Porto Alegre. O Living 360° é efeito da revitalização do prédio 15. O Living é um ambiente com múltiplos espaços. Para convivência, os alunos podem escolher entre partidas nas mesas de sinuca, pingue-pongue e pebolim. Se a ideia for uma paradinha entre uma aula e outra, pufes e cadeiras estão em vários andares convidando para relaxar. E tem até sala de meditação! Uma cafeteria e área para aquecer um lanche no microondas facilitarão a vida dos frequentadores. Nos três andares, salas permitem uma diversidade de encontros para estudos e novos projetos. O Living 360° tem ambientes que aceleram a transição da fase da formação para a profissional. Um laboratório dará atendimento com mais recursos a pessoas com necessidades especiais. O empreendimento faz parte do projeto Pucrs 360°.