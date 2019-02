Incêndio devasta bairro histórico em Bangladesh

Bombeiros tentam conter as chamas durante incêndio devastador ocorrido em um bairro de edifícios antigos em Daca, capital de Bangladesh, nesta quinta-feira (21). Pelo menos 70 pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas, algumas delas com queimaduras graves, segundo as autoridades locais. As construções de séculos de existência abrigavam vários centros de compras e estavam lotadas quando o fogo começou. As chamas no bairro de Chawkbazar foram controladas após 10 horas de trabalho dos bombeiros. O distrito, com cerca de 400 anos de existência é repleto de edifícios separados por ruas estreitas. As moradias, normalmente, ficam nos andares acima das lojas, restaurantes ou armazéns que ocupam o térreo. Segundo as autoridades, o local, a partir de onde as chamas se espalharam, armazenava ilegalmente substancias químicas para desodorantes e outros produtos domésticos.