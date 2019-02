De laranja, parlamentares do PSOL protestam contra Bolsonaro na Câmara

Vestidos com a cor laranja e segurando o fruto nas mãos, parlamentares do PSOL protestaram contra o presidente Jair Bolsonaro, durante a passagem dele pela Câmara dos Deputados para entregar a proposta de reforma da Previdência, nesta quarta-feira (20). O protestos humorado faziam referência às suspeitas do esquema de candidaturas laranjas nas eleições de 2018 que teriam sido utilizadas pelo partido de Bolsonaro, o PSL. As suspeitas levaram à primeira baixa do governo Bolsonaro, a demissão do ministro da Secretaria-Geral , Gustavo Bebianno (PSL), presidente do partido durante as eleições de 2018. Nomes conhecidos do PSOL, como Fernanda Melchiona, Marcelo Freixo e o líder do partido na Câmara, Ivan Valente, participaram do ato.