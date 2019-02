Junto de ministros e deputados, Bolsonaro entrega a reforma da Previdência

Cercado de ministros e deputados, o presidente da república Jair Bolsonaro entregou ao Congresso a proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê a reforma da Previdência. Ao lado de Rodrigo Maia, Bolsonaro discursou sobre a mudança e pediu desculpas por ter criticado a reforma antes de assumir o cargo da presidência "eu errei no passado", disse. Durante a fala, o presidente também disse contar com o apoio dos parlamentares, com a competência e com o patriotismo dos mesmos. As modificações ocorrerão principalmente sobre as alíquotas de contribuição dos trabalhadores e a cobrança deve ser maior para quem possuir os maiores salários. As alíquotas nominais chegarão a 22% no caso dos servidores e 14% no caso do INSS. Atualmente, as taxas do INSS variam de 8% a 11%. Pela proposta de reforma, vão variar de 7,5% a 14%.