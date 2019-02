"Superlua" é vista novamente em diversos pontos do planeta

A "superlua" se ergue próxima ao Partenon, templo histórico localizado em Atenas, na Grécia. Na noite de terça-feira (19), o fenômeno astronômico onde a Lua cheia fica maior e mais brilhante ocorreu pela segunda vez em 2019. Ele acontece sempre que o satélite natural da Terra está em seu perigeu, nome dado ao ponto em que cumpre a sua órbita mais próxima do planeta. A distância média entre a Terra e a Lua é de cerca de 384 mil km. Durante o evento de terça, a Lua esteve a 356.846 km. O tamanho aparente de uma superlua é cerca de 7% maior do que a média lunar. Vista também do continente americano, a superlua no Brasil pôde ser vista melhor após o pôr do sol, que aconteceu a partir das 19h02, no horário de Brasília. Já havia ocorrido outra em 21 de janeiro – a chamada Lua de sangue, que apareceu junto a um eclipse lunar total. Outra superlua deve aparecer no próximo 19 de março.