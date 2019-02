Obras da ampliação do Hospital de Clínicas chegam a 95%

As obras de ampliação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) chegam a 95% de execução. As fachadas dos anexos I e II, ao lado do prédio principal, chamam a atenção com a conclusão de acabamentos externos, paisagismo e pintura de detalhes. A previsão é de conclusão em 2019. Parte de áreas do hospital atual e fluxo de pacientes vão migrar para aos anexos, triplicando o espaço físico na emergência e ampliando de 54 para 110 os leitos no Centro de Tratamento Intensivo. Os retoques finais externos incluem a pavimentação, com colocação de passeio em basalto e em blocos de concreto. No Anexo II, o paisagismo vai dando a fisionomia final. Em dezembro, o HCPA fez uma ação com a comunidade para mostrar a evolução da obra. Quem circula pela avenida Protásio Alves (foto) visualiza um espaço com gramado e várias espécies de plantas.