Bairro Cidade Baixa terá quarto parklet em Porto Alegre

O bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, deve ser o próximo a ganhar um parklet, espaço montado na rua , na área de estacionamento, para uso público. A futura instalação fica na rua Sarmento Leite, em frente ao bar Locals Only. A estrutura já pode ser conferida por quem passa pela região (foto). A iniciativa uniu grupos que atuam com a criação de interações coletivas, com projeto do Translab.urb e aporte da Salva Craft Beer. "O parklet do Locals é do jeito que acreditamos: simples, aconchegante, aberto a tod@s e com a essência das ruas", dizem os empreendedores na página no Facebook. Só falta a vistoria da prefeitura para liberar o uso do espaço, informam. Três parklets já estão funcionando na Capital e ficam na rua dos Andradas, no Centro Histórico, e nas ruas Hilário Ribeiro , primeiro da cidade, e Padre Chagas, no bairro Moinhos do Vento. Segundo a EPTC, mais 11 projetos já foram aprovados e podem ser executados e outros 19 estão em análise.