Porto Alegre tem atrações em comemoração ao Ano-Novo Chinês

Seguindo o calendário lunar e diferente das comemorações ocidentais, que seguem o calendário gregoriano, o Ano-Novo Chinês foi celebrado em Porto Alegre, no Parque Farroupilha (Redenção), com atividades promovidas pelo Instituto Confúcio na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) . Balões chineses e demais símbolos da cultura foram espalhados na região do parque escolhida, no templo onde fica uma representação em pedra do Buda. Oficinas de Kung Fu e Tai Chi Chuan, apresentações de artes marciais e músicas e danças folclóricas estiveram entre as atrações, que devem se estender até o próximo fim de semana, neste sábado (23). A palestra Jornada, com o professor e pesquisador sobre China Carlos Pinent, na Casa dos Conselhos Municipais (Avenida João Pessoa, 1110, esquina com Venâncio Aires), encerra o ciclo de atividades.