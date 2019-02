Nasa encerra missão da sonda Opportunity após 15 anos

Um misto de homenagem e pesar marcou o Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, em Pasadena, na Califórnia, durante o que foi na prática a cerimônia de encerramento da mais longeva missão robótica a outro planeta. O jipe Opportunity chegou a Marte em 25 de janeiro de 2004, e a última tentativa de comunicação com ele transpirou na última terça (12), mais de 15 anos após suas primeiras transmissões do solo marciano - sem resposta. "Com um senso de apreciação e gratidão, eu declaro que a missão do Opportunity está completa", disse Thomas Zurbuchen, vice-administrador de ciência da agência espacial americana, prefaciando uma apresentação sobre as conquistas da missão. Ao longo de muitos anos e quilômetros de exploração, os Mars Exploration Rovers, Spirit e Opportunity, foram os primeiros a colher evidências em solo marciano sobre a presença de água líquida na superfície do planeta vermelho em seu passado remoto.