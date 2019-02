Artistas se despedem de Bibi Ferreira, no Rio de Janeiro

As atrizes Nicette Bruno e Beth Goulart (foto) se despedem da atriz e cantora Bibi Ferreira. O velório ocorreu em cerimônia aberta ao público no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, nesta quinta (14). A artista faleceu aos 96 anos, vítima de uma parada cardíaca, na última quarta-feira (13). No momento da parada ela estava em sua casa, no bairro do Flamengo, na Capital, acompanhada da única filha Teresa Cristina Ferreira e sua cuidadora. Considerada uma estrela dos musicais, Bibi Ferreira fez sua primeira grande apresentação aos 16 anos, com a peça João e Maria, baseada na ópera homônima, no papel da bruxa. Bibi também fez filmes nacionais e internacionais, apresentou programas de TV, gravou discos e dirigiu shows. Ela havia abandonado os palcos em 2018, devido à saúde fragilizada. As artistas Nathália Timbre, Totia Meireles, Adriana Esteves e Leona Cavalli também compareceram ao velório.