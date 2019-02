Barracas alinhadas marcam imersão tecnológica da 12ª Campus Party Brasil

A fila de barracas dispostas no pavimento para eventos Expo Center Norte, em São Paulo, anuncia o início da Campus Party Brasil, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo onde milhares de pessoas devem passar. Nas instalações de um dos locais do evento, fica o Camping, onde participantes pagam para dormir durante os cinco dias de programações. Na área Arena o acesso é pago, e no Open, qualquer pessoa pode entrar. A organização estima receber um total de 132 mil pessoas. A imersão tecnológica pretende discutir tendências da área, como Internet das Coisas, que tem como base tecnologias de informação, comunicação, criptografia, educação e empreendedorismo. Workshops, painéis e hackatons também devem acontecer. Serão mais de mil horas de programação, com mais de 900 palestrantes e internet com velocidade de 40 GB durante 24 horas.