Nos gramados do Congresso, binóculo gigante anuncia aplicativo de fiscalização parlamentar

Um objeto inusitado chamou a atenção nos gramados do Congresso Nacional. Com a cor laranja e de grandes proporções, um binóculo foi instalado em ação da instituição Poder do Voto, fundada em 2017 e criadora do aplicativo com o mesmo nome da entidade que promete aproximar cidadãos do ambiente político, promovendo debates sobre leis e fiscalização das atividades. A iniciativa permite que pessoas opinem e cobrem os parlamentares. Sem fins lucrativos e apartidária, a promessa é de que público, senadores e deputados troquem opiniões sobre medidas tomadas dentro do Congresso, bem como sugestões de pessoas comuns a respeito de leis, que podem visualizar se parlamentares votam se concordam ou não. O aplicativo é gratuito e está disponível nas plataformas Android e IOs.