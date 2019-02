Após paralisações, obras na trincheira da Anita são retomadas

Obra com início em 2013 e que devia ter sido entregue para a Copa do Mundo de 2014: a trincheira da Anita, em Porto Alegre, segue inacabada . Depois de três paralisações, a construção foi retomada nesta terça-feira (12), com o pagamento de cerca de R$ 480 mil atrasados para as construtoras Cidade e Pelotense. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade, a obra se encontra com 91% concluída, mas não há previsão para a conclusão da trincheira. O alargamento de trecho da rua, o muro do condomínio Província de Shiga, a liberação das alças de acesso e o acabamento no interior da trincheira estão entre os serviços pendentes para a finalização e entrega da construção aos porto-alegrenses. No local da intervenção, no cruzamento da avenida Carlos Gomes com a Anita Garibaldi, o fluxo diário é de cerca de 75 mil veículos.