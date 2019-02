Brigas de camelos se mantêm no Paquistão ignorando direitos dos animais

Os combates entre animais, como a outrora popular rinha de galos, estão cada vez mais em desuso. Mas, em algumas regiões, a conscientização sobre os direitos dos bichos ainda não é tão disseminada - pelo menos não de forma suficiente para interromper tradições milenares. É o caso das brigas de camelos, prática que se originou entre tribos turcas há mais de 2 mil anos. Observando a disputa natural entre machos por uma fêmea no cio, os organizadores aproveitam-se da época do acasalamento para organizar festivais. Os animais lutam usando seus pescoços como alavanca para forçar o adversário a cair, como pode-se observar na imagem, registrada durante uma briga entre dromedários no distrito de Layyah, no Paquistão. Um competidor é declarado vitorioso se seu concorrente cair no chão ou fugir da luta.