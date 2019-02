Bombeiros do Rio que atuaram em Brumadinho são homenageados

Os bombeiros do Rio de Janeiro enviados para ajudar nos resgates da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, receberam homenagens nessa quarta-feira (6). 80 militares foram condecorados com medalhas, entregues pelo governador do Estado, Wilson Witzel e o comandante geral do Corpo de Bombeiros Roberto Robadey. A equipe recebeu a medalha do Mérito Força e Coragem, conferida aos bombeiros que tenham se destacado em operações de grande relevância. Na mesma cerimônia foram entregues dez viaturas para corporação. O investimento nos carros do tipo ABSL foi de aproximadamente R$ 2,85 milhões. Na ocasião, Witzel também reforçou o trabalho feito por técnicos da secretaria e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), em parceria com a Secretaria de Estado de Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar e o Departamento de Recursos Minerais (DRM), na atualização do diagnóstico das barragens do Estado.