Terminal do Aeroporto Salgado Filho muda fisionomia com obras

Quem passar pelo Aeroporto Internacional Salgado Filho, hoje Porto Alegre Airport, nome adotado pela nova concessionária Fraport, vai perceber mudanças externas com as obras de ampliação. O Terminal de Passageiros 1 (TP1), que foi alargado para abrigar mais áreas de embarque, já está sendo 'vestido' com a fachada envidraçada em azul, indicando o impacto que terá para a capacidade de operação. Em janeiro, a Fraport atingiu 44% de todas as obras, que também incluem novo edifício-garagem, em frente ao TPS1. Na ampliação, haverá nova área de check-in, embarque doméstico e espaços comerciais. Mais ao fundo, que quem olha de frente da calçada, há um prolongamento que chama de píer, que abrigará a sala de embarque doméstico. O JC já havia mostrado em vídeo e reportagem as mudanças, que ficam prontas até o segundo semestre