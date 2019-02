Em discurso na Assembleia, Leite pede apoio para fim de plebiscito para venda de estatais

Como previsto na Constituição Estadual, o governador Eduardo Leite (PSDB-RS) discursou na primeira sessão do ano na Assembleia Legislativa. Deputados e servidores acompanharam a fala do governador no plenário. Em seu discurso, interrompido mais de uma vez por vaias, Leite anunciou e pediu apoio para a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) com o intuito de retirar a obrigação de plebiscito para a venda de estatais, que vai enviar nos próximos dias para votação. As privatizações das Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), a Companhia de gás do Estado (Sul-Gás) e a Companhia Riograndense de Mineração (CRM) estão nos planos do governador, mas não foram citadas nominalmente em sua fala no plenário. Em explanação, Leite também abordou a situação fiscal do Estado, analisou o perfil demográfico do estado e abordou questões relacionadas a previdência, saúde, educação e segurança pública.