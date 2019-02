Pacote apresentado por Moro visa alterar leis em vigor e combater o crime organizado

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou a governadores e secretários estaduais da Segurança Pública o seu Projeto de Lei Anticrime, sua grande aposta como ministro. O pacote apresentado por Moro envolve os códigos penal, processual e eleitoral, e atinge leis de execução penal e os crimes hediondos. O conjunto de medidas propostas pelo ministro visa alterar pelo menos 14 leis em vigor e tem como proposta o combate à corrupção,crime organizado e crimes violentos. Criminalização de caixa 2 e cumprimento de pena de prisão imediatamente após condenação em segunda instância são algumas medidas do ''pacotão'' apresentado para governadores e secretários na segunda-feira (4). As propostas elaboradas por Moro precisam passar passar pelo Congresso e serem aprovadas no plenário da Câmara e do Senado, antes serem sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro.