"Coletes amarelos" voltaram às ruas na França para protestar

Os "coletes amarelos" voltaram às ruas nesse sábado (2) para o décimo segundo dia de manifestações em toda a França, fechando três meses de protestos. Em Paris, a marcha contra a violência policial terminou com novos incidentes. Nos atos, os manifestantes prestaram homenagens aos "coletes amarelos" feridos durante confrontos com a polícia. De acordo com o governo, aproximadamente 2 mil pessoas foram feridas durante as manifestações, que tiveram início em 17 de novembro do ano passado. Além disso, dez pessoas morreram em incidentes nas estradas relacionados aos atos. Cerca de 69 mil pessoas em toda a França participaram das manifestações na semana passada, menos que os 80 mil que foram às ruas nas duas semanas anteriores, segundo o Ministério de Interior do país.