Eduardo Leite e os conselhos e a juventude de FHC

Entre a ameaça da General Motors de fechar unidades no Brasil, que pode afetar a operação gaúcha , e a crise das finanças , o governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), arranjou tempo para uma conversa de uma uma hora e meia com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em São Paulo. "Conversamos sobre política, cenário econômico e desafios da democracia nos tempos atuais no Brasil e no mundo", descreveu Leite. O governador gaúcho presenteou o ex-presidente com um livro da biblioteca pública de Pelotas e lembrou que FHC fez seu doutorado sobre a escravidão no sul do Brasil, que inclui a região original de Leite. "Sempre falo que é mais importante ser jovem nas ideias e não na idade. FHC, com 87 anos, é uma das cabeças mais jovens da política nacional", frisou o governador. Entre um tema e outro, o futuro do PSDB veio à bala. "Falei da necessidade do PSDB se reinventar e reciclar na governança interna", pontuou Leite.