Tropas israelenses encerram atuação em Brumadinho

Na manhã de quinta-feira (31), em Belo Horizonte, o grupamento de 136 militares israelenses enviado ao Brasil para auxiliar nas operações de resgate em Brumadinho (MG) recebeu uma homenagem no quartel do 12º batalhão do Exército, com a presença do governador Romeu Zema (Novo). Após três dias de trabalho de campo, os militares encerraram sua atuação sem conseguir localizar sobreviventes, objetivo principal afirmado pelo chefe da missão, coronel Golan Vach, no início dos trabalhos. Autoridades brasileiras e o comando israelense, porém, afirmam que a missão da delegação foi cumprida com sucesso. Os militares de Israel começaram o trabalho na segunda-feira (28), cerca de 60 horas após o rompimento da barragem. Os israelenses desembarcaram na noite de domingo (27) em Belo Horizonte com 16 toneladas de equipamentos tecnológicos de busca.