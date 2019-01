Feira de orgânicos no Praia de Belas ganha novo layout

A Feira Orgânica do Praia de Belas Shopping ganhou uma nova estrutura e identidade visual em 2019. Desde o dia 17 de janeiro, quem acessa o edifício-garagem do shopping as quintas-feiras percebe a mudança nas bancas, que agora se assemelham a caixas. Por meio de uma parceria com a Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da Região de Porto Alegre (COOTAP), a feira, que ocorre desde 2017, conta com produtos certificados e trazidos diretamente dos produtores. São comercializados opções de frutas, verduras, legumes, cereais e produtos processados. De acordo com o Praia de Belas, em quase 2 anos de funcionamento, a Feira Orgânica tem ajudado a atrair pessoas da comunidade do entorno ao empreendimento. Ela acontece todas as quintas-feiras (exceto feriados), das 15h às 20h, no edifício-garagem do Praia (acesso pela rua Marcílio Dias).