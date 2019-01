Prefeitura retira pessoas das margens do Dilúvio e da calçada do HPS

A prefeitura de Porto Alegre fez nova ação de retirada de pessoas que habitam as margens do Arroio Dilúvio e arredores do Hospital de Pronto Socorro. O trabalho teve uma superestrutura de órgãos, como Guarda Municipal, Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), Defesa Civil e Brigada Militar, além de vídeomonitoramento. Os caminhões do DMLU recolheram três toneladas de resíduos somente na na área da Vila Planetário, informou a prefeitura em nota no seu site. Antes da ação, a equipe de abordagem da assistência social conversou com as pessoas que estavam nas margens do arroio. Foi oferecido aluguel social e encaminhamento a vagas de emprego, mas apenas duas teriam aceitado. “Esta não é uma operação isolada. A fiscalização vai continuar e faremos outras ações conjuntas, em outros locais da cidade”, avisa a comandante Nádia, agora à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social.