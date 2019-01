Três anos após Mariana, Minas Gerais revive tragédia com barragem em Brumadinho

Três anos após o rompimento da barragem da mineradora Samarco que arrasou a cidade de Mariana, em novembro de 2015, o estado de Minas Gerais voltou a viver, nessa sexta-feira (25), uma nova tragédia envolvendo a mineração. Desta vez, uma barragem da Vale rompeu, inundando de lama grande parte do município de Brumadinho . Cerca de 300 pessoas estão desaparecidas e ao menos 11 mortes já foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Os rejeitos atingiram a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila Ferteco. O governo federal montou gabinete de crise para apurar as causas do rompimento e também para orientar os resgates. Neste sábado (26), o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou a área atingida