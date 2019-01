Alunos do curso de Barbeiro do Senac promovem ação em asilo

Idosos recebem tratamento especial de beleza, com direito a corte de barba e cabelo, durante ação promovida no Asilo Padre Cacique. A iniciativa, realizada pelos alunos do curso de Barbeiro do Senac Centro Histórico, atendeu cerca de cem idosos nesta quarta-feira (23). O coordenador da ação e professor do Senac, Diego Londero, definiu a importância do gesto. "Nós doamos um pouco de nosso tempo e técnicas aprendidas em sala de aula e ganhamos em troca experiências, amizades, gratidão e carinho”, afirma o docente. A ação teve início às 9h30min e ofereceu aos idosos procedimentos de higienização, hidratação e aparos dos pelos. Fundada em 1898 e localizado às margens do Guaíba, o Asilo Padre Cacique é conhecido pelo carinho e bem-estar promovido aos moradores. É uma Instituição não governamental, sem fins lucrativos.