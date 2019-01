Bolsonaro prefere bandejão a almoço com líderes globais em Davos

O presidente Jair Bolsonaro preferiu almoçar sozinho em um restaurante popular, estilo "bandejão", na estreia em Davos, na Suíça, em vez de sentar à mesa com personalidades ligadas à cena da economia mundial capitalista. Davos, palco do Fórum Econômico Mundial, primeira agenda externa do presidente desde a posse, é oportunidade para se aproximar de líderes e CEOs de grandes companhias. Mas Bolsonaro montou uma agenda bilateral com encontros com governos conservadores e nacionalistas, além do bandejão. Na abertura do fórum, nessa terça-feira (22), o presidente fez um discurso curto e foi criticado pelo mercado por não detalhar reformas . Depois, a um grupo mais restrito, ele detalhou algumas pretensões. Bolsonaro foi à Suíça, mas a polêmica em torno do filho Flávio Bolsonaro foi junto. O presidente falou à TV Bloomberg que "se, por ventura, ele (filho) vier a errar, lamento como pai, mas vai pagar aí o preço".