Após explosão, incêndio atinge unidade do Burguer King em Porto Alegre

Um incêndio atingiu uma unidade da rede de fast-food Burguer King, na Rua dos Andradas, 1664, Centro Histórico de Porto Alegre, durante a tarde desta terça-feira (22). Os bombeiros estiveram no local para conter as chamas, que atingiram a cozinha do restaurante. Segundo eles, as chamas começaram perto das 16h, devido ao acúmulo de gordura na coifa, ligada ao exaustor da cozinha. Não houve vítimas ou feridos, apenas danos materiais. Funcionários de outros estabelecimentos do Condomínio Celia Irmão relataram ter ouvido duas explosões seguidas quando o fogo começou. A fachada e a via foram tomados pela gordura, deixando a superfície escorregadia e obrigando a equipe de bombeiros a que colocar cimento no local para solucionar o problema. O prédio, de nove andares, precisou ser evacuado durante o trabalho dos bombeiros e ficará parcialmente interditado, sem previsão de liberação.