Grêmio inaugura nova loja no Centro Histórico de Porto Alegre

A mais recente loja de produtos oficiais do Grêmio foi inaugurada na manhã desta terça-feira (22), com a presença do presidente do clube, Romildo Bolzan, e de membros do Conselho de Administração e convidados. A unidade, localizada na esquina da Rua dos Andradas com a Rua Vigário José Inácio, Centro Histórico de Porto Alegre, tem quatro andares e espaço exclusivo para a exposição de produtos oficiais e licenciados. Um telão instalado na fachada relembra momentos vivenciados em campo pelo tricolor gaúcho. A loja ainda conta com um espaço destinado ao Quadro Social do clube - com inauguração prevista para o primeiro trimestre de 2019 -, que funcionará como ponto de atendimento aos sócios gremistas e torcedores em geral. "Queria uma loja-conceito no Centro de Porto Alegre, que tivesse o objetivo de facilitar o acesso aos serviços e que viabilizasse o maior consumo dos gremistas", disse, em nota, o presidente Romildo Bolzan - que cortou a fita na inauguração oficial do espaço.