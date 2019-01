Kobra pinta rosto de Mário Quintana e dá cor a prédio de colégio em Porto Alegre

O poeta Mário Quinta é um símbolo da cidade de Porto Alegre e foi a personalidade escolhida para retratar a mais recente obra do artista paulista Kobra, no colégio particular Farroupilha, no bairro Três Figueiras. A pintura ocupa a fachada de um prédio novo da instituição, que possui cinco andares. Junto do rosto do escritor, e somado à mescla de cores fortes, a pintura de um pássaro faz referência ao poema clássico do gaúcho Eles Passarão Eu Passarinho. Essa foi a primeira intervenção do pintor na capital gaúcha, que é reconhecido em todo o mundo. Kobra já retratou pessoas como Nelson Mandela, Anne Frank, Albert Einstein e Madre Teresa. Em 2010, esteve no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, para pintar o Muro da Memória, nos fundos da Biblioteca Pública Municipal Henrique Bastide. O artista possui mais de 500 obras espalhadas pelo Brasil.