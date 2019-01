Encontro entre Bolsonaro e Macri tem acordos bilaterais, Mercosul e Venezuela como pautas

O presidente Jair Bolsonaro recebeu, na tarde de quarta-feira (16), sua primeira visita diplomática depois da posse: o presidente argentino Maurício Macri. No encontro, os chefes de estado discutiram acordos bilaterais em diferentes áreas, a flexibilização do Mercosul (bloco composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) e a crise da Venezuela. Macri e sua comitiva, composta pelos ministros argentinos da Defesa, Direitos Humanos, Fazenda, Relações Exteriores e da Segurança e Justiça, foram recebidos por Bolsonaro no Palácio do Planalto, em Brasília. Após o encontro, Bolsonaro afirmou em discurso que ambos os líderes do executivo concordaram em "construir" um Mercosul mais enxuto, para que o bloco continue a ter relevância no cenário internacional. "É preciso valorizar a tradição original do Mercosul, com abertura comercial, redução de barreiras e eliminação de burocracias", afirmou Bolsonaro.