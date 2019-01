Sem cozinheiro na Casa Branca, Trump serve fast-food para convidados

O presidente norte-americano Donald Trump recepcionou a equipe de futebol americano do Clemson Tigers com um menu diferenciado. Trump serviu pizzas Domino’s e lanches do McDonald’s, Wendy’s e Burger King para os jogadores na segunda-feira (14). Foram mais de mil hambúrgueres encomendados. O cardápio de fast-food não foi proposital. O shutdown, paralisação de parte dos serviços públicos devido à não aprovação do orçamento federal pelo Congresso do país, atingiu até a cozinha da residência oficial, que está sem cozinheiros. O impasse perdura há três semanas. A construção de um muro na fronteira com o México, com custo bilionário e promessa da campanha de Trump, é a causa da divergência. Mais de 800 mil funcionários federais estão em casa sem receber salário ou precisam tirar folga na edição do shutdown 2019.