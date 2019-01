Artista reconstrói obras de arte após vazamento de água em apartamento

A exposição Náufragos na Correnteza do Tempo, da artista nascida em Belém do Pará mas criada no Rio Grande do Sul Denise Gadelha, faz parte do programa educativo da Fundação Iberê Camargo, e tem como objetivo trabalhar formas otimistas de encarar as perdas da vida. Muitas obras de Denise foram destruídas após um acidente em seu apartamento, quando um vazamento de água devastou seu trabalho. Desde então, a artista buscou construir novas obras a partir do que restou, aproveitando a transformação física das imagens como uma nova forma artística. A mostra fica em exibição até o dia 3 de março, com sete obras de base fotográfica, incluindo três instalações de grandes dimensões. No dia 19 de janeiro, a artista vai compartilhar a experiência durante uma conversa na Fundação.