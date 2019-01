Após ser preso na Bolívia, Cesare Battisti é levado à Itália

Depois de passar cerca de 30 anos foragido, o italiano Cesare Battisti, de 64 anos, chegou nesta segunda-feira (14) à Itália, onde irá cumprir prisão perpétua pelo assassinato de quatro pessoas, na década de 1970, quando era membro do grupo Proletários Armados pelo Comunismo. Ele foi capturado na Bolívia e deixou o país por volta das 19h deste domingo (13, foto), do Aeroporto Internacional de Viru Viru, em Santa Cruz de La Sierra. Battisti se diz inocente e afirma que foi vítima de perseguição política. Durante deu tempo como foragido, ele passou por México e França. Chegou ao Brasil em 2004, onde foi preso em 2007. Em 2009, o STF autorizou sua extradição, negada pelo então presidente Lula, no fim de seu mandato em 2010. Em 14 de dezembro 2017, Michel Temer autorizou a extradição de Battisti, após o ministro Luiz Fux determinar a prisão do ex-ativista.