Eduardo Leite sobrevoa a Fronteira-Oeste e garante apoio a desabrigados pela chuva

O governador Eduardo Leite (PSDB) sobrevoou de helicóptero no sábado (12) as áreas inundadas pela chuva na Fronteira-Oeste do Rio Grande do Sul. A cena vista de cima era de grandes bolsões de água acumulada, como na região de Alegrete, que enfrenta a enchente do rio Ibirapuitã. Leite se manifestou também nas redes sociais : "Alegrete, estamos juntos!", escreveu no seu Instagram pessoal, em referência aos mais de 4 mil atingidos no município . No site do governo, uma das medidas anunciadas foi o pedido à Defesa Civil para que os decretos de emergência das prefeituras sejam homologados o mais rápido possível, para que sejam liberados os recursos federais. Onze prefeitos gaúchos já encaminharam o decreto de situação de emergência. Leite também cedeu horas-máquina para as prefeituras desobstruírem córregos e canais, limpar ruas e recuperar estradas.