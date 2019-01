Macedônios mostram indignação a mudança do nome para Macedônia do Norte

Os deputados macedônios aprovaram nesta sexta-feira (11) mudar o nome do seu país pelo de "República da Macedônia do Norte", numa votação histórica com maioria de dois terços dos votos, que abre caminho para a solução de uma disputa com a Grécia. Os gregos consideravam com exclusividade o nome Macedônia em uma de suas províncias e acusavam seus vizinhos de querer usurpar seu legado histórico, especialmente a do imperador Alexandre Magno. Agora será a vez de Atenas. Em troca, a Grécia se comprometeu a suspender o veto à adesão da Macedônia à Otan e às negociações de adesão da União Europeia deste país balcânico de 2,1 milhões de habitantes. Na capital Skopje, populares se manifestaram contra a mudança de nome.