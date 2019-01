Cheias provocadas por fortes chuvas mudam paisagem na Fronteira Oeste gaúcha

As fortes chuvas e cheias que atingem a Fronteira Oeste e Campanha gaúchas mudam a paisagem. Com os rios fora dos leitos, a água invade campos e lavouras. Onze municípios foram afetados pelas chuvas, sendo Alegrete o mais prejudicado, com prejuízo superior a R$ 10 milhões e 740 desalojadas, 550 pessoas desabrigadas e uma morte. As chuvas destelharam casas, alagaram ruas e aumentaram o nível do rio Ibirapuitã em 13 metros acima do normal. Nas 11 localidades afetadas, são quase 1,5 mil pessoas desalojadas, 604 desabrigadas e um óbito, segundo boletim da Defesa Civil no fim da tarde desta sexta-feira (11). Alegrete, Bagé, Quaraí, São Francisco de Assis e Uruguaiana decretaram situação de emergência. A previsão para os próximos dias é de mais chuva.