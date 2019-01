Perseguição mobiliza forças policiais e acaba em prisões em Porto Alegre

Uma ocorrência policial na manhã desta quinta-feira (10), em Porto Alegre, gerou grande mobilização de forças policiais. Integrantes da Brigada Militar (BM), Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF) acabaram se envolvendo na ação que teve início com a perseguição a suspeitos de carro de veículos na zona norte da Capital. A BM prendeu três homens acusados de receptação de veículos roubados e adulteração de placas. A ocorrência aconteceu nas proximidades da avenida Voluntários da Pátria, próximo a Igreja Navegantes e das alças da ponte do Guaíba. Quem passou pela região presenciou os homens rendidos no chão e o efetivo multipolicial. Os assaltantes provocaram um acidente durante a fuga, após colidir com um carro na via. Todos os suspeitos eram maiores de idade e tinham antecedentes criminais, um deles estava foragido da Justiça, informou o tenente-coronel Rodrigo Mohr Picon, 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM).