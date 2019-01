Tampa solta no asfalto causa acidente ente ambulância e carro em Porto Alegre

Dois dias depois da colunanoticiar sobre um tampão menor que a circunferência do buraco colocado na abertura de um poço de cabeamentos na esquina da rua Santo Antônio com a avenida Independência em Porto Alegre, o "remendo" virou notícia mais uma vez após um acidente no local. Uma ambulância do Samu que cruzava a avenida Independência bateu em carro estacionado na Santo Antônio. Na foto do fotógrafo do JC Marcelo G. Ribeiro, que passava pelo local na hora do acidente, um detalhe chama atenção: a tampa de ferro do poço soltou e foi parar embaixo da ambulância (repare no canto esquerdo da foto - entre o cone e a roda). A Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre, no entanto, não soube informar se o acidente teve relação com a cobertura do buraco. Após a batida, o trânsito ficou parcialmente bloqueado na vida. Ninguém ficou ferido.