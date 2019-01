Telas que enrolam são sensação na maior feira de tecnologia do mundo

A CES 2019, a maior feira de tecnologia do mundo, realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos, reúne gigantes da tecnologia para mostrar inovações e novas formas de consumo tecnológico. Apresentações robustas exibiram o que há de mais novo no segmento, como tablets (foto) e televisões enroláveis da gigante sul-coreana LG. O televisor de 65 polegadas possui tela flexível e deve ser lançado ainda este ano, mas ainda não há previsão de chegar ao mercado. A Inteligência Artificial é a grande aposta das fabricantes do setor na feira. Destaque também para a internet das coisas, com itens que unem tecnologia adaptável aos estilo de vida dos consumidores, como robôs que cuidam das tarefas domésticas. A CES 2019 começou na terça (8) e segue até sexta-feira (11).