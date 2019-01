'Bohemian Rhapsody' se consagra entre os grandes destaques no Globo de Ouro

A cerimônia de entrega das estatuetas do Globo de Ouro de 2018 elegeu o filme Bohemian Rhapsody, obra que homenageia a trajetória musical da banda Queen, como o melhor filme na categoria drama. O ator Rami Malek (ao centro), que interpretou o vocalista Freddie Mercury, também ganhou o prêmio de melhor ator de drama. Em seu discurso, Malek agradeceu a banda "por garantir que a autenticidade permaneça no mundo" e dedicou a estatueta com discurso emocionado: "Freddie Mercury, isso é para você". Além de Bohemian Rhapsody, a premiação consagrou o filme Green Book, no cinema, e O Método Kominsky e O Assassinato de Gianni Versace, na televisão. A maior surpresa foi o fato de que o filme Nasce uma Estrela, que despontava como favorito, ficou apenas com a estatueta de melhor canção original.