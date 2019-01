Sonda chinesa Chang'e 4 pousa em fase escura da Lua

A missão espacial chinesa atingiu um feito inédito na última quinta-feira (3), ao pousar uma sonda na face oculta da Lua. A Chang'e 4 foi lançada no último 8 de dezembro, do Centro de Lançamento de Satélites de Xichang e transportada pelo foguete Long March-3B. De acordo com a Administração Nacional Espacial da China, a missão tem como objetivo estudar o meio ambiente do satélite natural, analisando seus relevo e terreno, detectando a composição mineral e estrutural da Lua e medindo a radiação de átomos existentes. A sonda chinesa transportou ainda sementes e uma planta herbácea para observar se crescem no novo ambiente. Ovos de um bicho-da-seda também foram levados para a missão e terão seu desenvolvimento observado por vídeo na Terra.