Calor escaldante marca primeiro dia útil do ano em Porto Alegre e no Estado

O primeiro dia útil de 2019 foi marcado pelo calor intenso no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, as máximas atingiram quase 40 graus nessa quarta-feira (2), como em grande parte do Estado, e sensação de abafamento até mesmo na sombra. Quem optou pelas atividades ao ar livre precisou de hidratação extra e roupas leves para suportar o calorão mesmo no fim da tarde. A temperatura alta não deu trégua nem à noite na Capital, e a madrugada foi uma das mais quentes na história da cidade. Mas o calor está com os dias contados. A instabilidade volta a atingir o Estado já nesta quinta-feira, amenizando as temperaturas. No fim da semana, uma frente fria deve esfriar mais, com possibilidade de marcas equivalentes ao outono, com mínima de 14 graus.