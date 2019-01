Michelle Bolsonaro se destaca durante cerimônia de posse

A nova primeira-dama, Michelle Bolsonaro, 38 anos, beija o presidente da República, Jair Bolsonaro, durante cerimônia de posse realizada na tarde desta terça-feira (1). Michelle foi um dos destaques da posse, principalmente pelo seu discurso realizado em Libras [língua brasileira de sinais], uma forma de homenagear a população surda, público do qual dedica trabalho voluntário. Além da homenagem, em seu discurso agradeceu ao apoio recebido durante a internação de Bolsonaro, após o atentado a facada em Juiz de Fora. Antes de terminar sua fala, que era traduzida por uma assessora, a primeira-dama agradeceu ao esposo e o beijou, arrancando fortes aplausos do público presente. "Estamos todos de um lado só. Juntos alcançaremos um Brasil com educação e liberdade para todos", concluiu Michelle Bolsonaro.