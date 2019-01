Praia de Copacabana dá boas-vindas à 2019 com 2,8 milhões de pessoas

Não há como pensar em fogos de artifício sem relacionar com o tradicional show do Réveillon do Rio de Janeiro, o mais famoso do país e um dos mais importantes do mundo. Neste ano, a chegada de 2019 na Praia de Copacabana foi prestigiada por 2,8 milhões de pessoas, e os turistas foram responsáveis pela ocupação hoteleira recorde na cidade. A apresentação pirotécnica durou 14 minutos e os fogos, ao total 16,9 toneladas, foram disparados por 10 balsas sobrepostas ao mar. Por conta da quantidade de pessoas, telões também foram instalados para que todos pudessem acompanhar a festa. Nos palcos, as atrações trouxeram ritmos ecléticos para o público, como os shows de Baby do Brasil, Gilberto Gil, Ludmilla e a bateria da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis.