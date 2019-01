Réveillon na orla do Guaíba atrai 140 mil, diz prefeitura de Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre estima que cerca de 140 mil pessoas passaram pela Orla Moacyr Scliar , às margens do Guaíba em Porto Alegre, na virada de 2018 para 2019. A festa começou por volta das 20h. Muitas pessoas levaram cadeiras, bebidas e comidas desde fim de tarde para aproveitar o último pôr do sol de 2018. O evento não ocorria na orla desde a virada de 2015 para 2016 devido às obras de revitalização. Este ano a prefeitura buscou financiamento privado, o que causou uma polêmica. Um dos patrocinadores, justamente do show de fogos teve autorização para colocar uma mega faixa na chaminé da Usina do Gasômetro . Imagens aéreas mostravam na noite da virada a grande faixa cor de rosa da loja Utilidades Domésticas. A noite teve shows, a música foi do sertanejo, pagode e ritmo pop e espetáculo de fogos com duração de dez minutos.