Bolsonaro e primeiro-ministro de Israel ensaiam futuras parcerias

O ainda futuro presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, protagonizou cenas de intensa interação diplomática com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Bolsonaro desfilou com o primeiro-ministro em diversas agendas. "Hoje conheci um homem que para mim é exemplo de patriotismo, de abnegação e trabalho pelo seu povo, o senhor Benjamin Netanyahu", declarou o capitão, em uma sinagoga onde vestiu o tradicional kipá (foto). Os encontros tinham como item principal a transferência da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. “Bolsonaro me disse que não é uma questão de se, mas de quando”, garantiu Netanyahu em encontro com a comunidade judaica brasileira em um hotel de Copacabana, no Rio de Janeiro, no sábado (29). Netanyahu veio ao Brasil a convite para a cerimônia de posse em Brasília, nesta terça-feira. Esta é a primeira vez que um chefe de Governo de Israel vem ao Brasil.