Novas viaturas são apresentadas em última ação do governo Sartori

Uma solenidade realizada no Parque Marinha do Brasil, no Centro Histórico, em Porto Alegre, apresentou novas viaturas que serão usadas pela Brigada Militar, Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) e Instituto-Geral de Perícias (IGP). Última ação do governo do Estado durante a gestão de José Ivo Sartori no combate à violência, o evento apresentou um total de 202 veículos que devem reforçar a atuação em locais com índices elevados de criminalidade, como na Região Metropolitana, Serra e Zona Sul do Rio Grande do Sul. Entre os modelos estão motocicletas, furgões e caminhonetes. O secretário estadual de Segurança Pública, Cezar Schirmer, disse que 413 novas viaturas serão entregues em fevereiro de 2019. O ato ainda foi marcado pela assinatura da ordem de início da construção de um novo presídio em Sapucaia do Sul , cujas obras devem começar em janeiro e a entrega está prevista para outubro.